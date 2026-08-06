Continuano le violazioni del cessate il fuoco nel sud del Libano; attacco aereo israeliano sulla località di «Al-Mansuri»

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Manar, le violazioni del cessate il fuoco e le azioni aggressive del regime sionista nel sud del Libano continuano.

Secondo questo rapporto, l'agenzia ufficiale libanese di stampa ha annunciato che il regime di occupazione ha preso di mira la località di Al-Mansuri nel distretto di Tiro con una serie di attacchi aerei.

Secondo fonti locali, il regime sionista ha effettuato in un'ora due attacchi aerei contro la località di Al-Mansuri nel distretto di Tiro, nel sud del Libano.

Fonti libanesi hanno anche annunciato che l'esercito di occupazione ha pesantemente bombardato la località di Hadatha, nel sud del Libano, con armi pesanti.

L'esercito del regime sionista ha affermato in un comunicato che nelle ultime ore ha preso di mira infrastrutture militari di Hezbollah nel sud del Libano, e che questi attacchi sono stati una risposta alla morte di due militari sionisti e al ferimento di altri quattro a seguito di un'esplosione nei pressi della località di Majdal Zun.

L'esercito di occupazione ha dichiarato di aver colpito depositi di munizioni, un centro di comando e infrastrutture militari di Hezbollah, e che continuerà la sua presenza nella zona di sicurezza nel sud del Libano.

Questi sviluppi arrivano mentre il ministero della Salute libanese ha annunciato che negli attacchi aerei israeliani della scorsa notte contro la località di Burj al-Shimali, nel sud del Libano, otto persone sono rimaste ferite.