Gharibabadi: La sicurezza del Caspio deve essere garantita dai paesi rivieraschi

Secondo ABNA, Kazem Gharibabadi, durante la cerimonia per la Giornata nazionale del Mar Caspio, riferendosi all'importanza di questa giornata, ha dichiarato: Il 21 Mordad (12 agosto) – il giorno del Caspio – ricorda l'importanza di questo specchio d'acqua e la responsabilità comune dei paesi rivieraschi nei suoi confronti, e onoriamo questa giornata.

Ha aggiunto: 23 anni fa, in questo giorno, i cinque paesi rivieraschi del Mar Caspio hanno firmato a Teheran la "Convenzione quadro per la protezione dell'ambiente marino del Mar Caspio", nota come Convenzione di Teheran, e ora sono trascorsi 20 anni dalla sua attuazione.

Gharibabadi ha affermato che il Mar Caspio per l'Iran e per i paesi rivieraschi è sempre stato più di un semplice specchio d'acqua, e ha sottolineato: Il Caspio nel corso della storia è stato parte della geografia, dell'identità e delle relazioni dei popoli che lo circondano, e ha avuto un ruolo speciale nella formazione dei legami regionali; per questo motivo, questo specchio d'acqua ha un'importanza notevole nei calcoli strategici dei paesi rivieraschi e nelle relazioni regionali.

Gharibabadi ha anche fatto riferimento all'insistenza della Repubblica Islamica dell'Iran e degli altri paesi rivieraschi sul divieto di presenza militare di paesi non rivieraschi nel Mar Caspio, e ha dichiarato: Questa questione è importante perché la sicurezza del Caspio non deve diventare un'arena per la competizione o la presenza di potenze esterne alla regione.

Ha sottolineato: I paesi rivieraschi sono essi stessi capaci e devono essere in grado di dialogare e decidere sulla sicurezza, la stabilità e il futuro del Mar Caspio. Il Caspio può e deve essere un esempio di un sistema di sicurezza regionale plasmato dai paesi della regione e per i paesi della regione.