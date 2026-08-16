Joe Kent: Prima che accada una catastrofe, dobbiamo uscire dal confronto con l'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA, Joe Kent, ex direttore del Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti, criticando le politiche di Washington nei confronti dell'Iran, ha pubblicato un messaggio sul social network X, in cui ha sottolineato: «Questa situazione costringe il presidente (Trump) a scegliere tra essere trascinato di nuovo in un conflitto o un ritiro con sconfitta. Nel 2020, il presidente Trump concluse saggiamente un accordo con i talebani che permetteva alle nostre forze di ritirarsi dall'Afghanistan nell'aprile o maggio 2021. Quando Biden prese il potere, decise di mantenere le nostre forze in Afghanistan fino al 20° anniversario degli attacchi dell'11 settembre; perché voleva un ritiro simbolico "a sue condizioni", e non c'era altra ragione reale se non soddisfare la sua stessa arroganza.»

L'ex direttore del Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti aggiunse poi: «Ora vediamo che il presidente Trump si sta preparando una trappola simile per quanto riguarda l'Iran. Trump sa che questa guerra (l'aggressione illegale degli Stati Uniti contro l'Iran) non ha soluzione militare e che gli iraniani hanno anche rifiutato la diplomazia (accompagnata da minacce e ripetuti tradimenti). Il presidente Trump tiene le nostre forze nel mirino dei missili e dei droni iraniani, supponendo che possiamo controllare i tempi della ripresa del conflitto. Anche Biden pensava di poter impedire ai talebani di attaccarci in Afghanistan fino a quando non avesse ottenuto il risultato desiderato, e nel frattempo ha lasciato le nostre forze in Afghanistan in pericolo. I talebani non hanno rispettato i loro impegni; di conseguenza, abbiamo perso 13 dei nostri migliori combattenti e siamo stati costretti a ritirarci con perdite e umiliazione da una guerra che avevamo deciso di concludere un anno prima.»

Joe Kent aggiunse poi: «Il presidente Trump dovrebbe riflettere sul falso orgoglio di Biden nel 2021 e su come ora stiamo ripetendo gli stessi errori nei confronti dell'Iran. Tenere le forze nel mirino dell'Iran dà loro il vantaggio e potrebbe trascinarci di nuovo in guerra alle loro condizioni. È tempo di uscire da questa situazione prima che accada una catastrofe. Rimanere in questa situazione non porta vittoria; quindi uscite ora, evitate la trappola e ridefinite le regole del gioco.»