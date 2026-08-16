Maariv: Trump stringe il cerchio della pressione su Netanyahu

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA, il giornale sionista Maariv ha pubblicato un rapporto sull'impazienza crescente di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, nei confronti dei calcoli politici interni di Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista.

Questo giornale ebraico ha affermato che gli Stati Uniti non permetteranno che la loro agenda regionale incontri ostacoli e potrebbero presto ritenere Israele responsabile del ritardo degli accordi pianificati in Medio Oriente.

Secondo i rapporti, i recenti scontri nel sud del Libano, che hanno provocato il ferimento di soldati israeliani e la morte di civili libanesi, hanno ricordato il divario evidente tra le opinioni di Beirut e Tel Aviv. Mentre il regime sionista insiste sul proseguimento della presenza del suo esercito nel sud del Libano, Washington ritiene che questa posizione ostacoli un accordo quadro. L'amministrazione americana richiede un ritiro graduale israeliano e avverte che una presenza militare israeliana permanente nel sud del Libano contraddice gli impegni contenuti nell'accordo.

Le ambizioni di Trump vanno ben oltre il Libano; includono un ampio elenco di obiettivi, tra cui: far avanzare il piano del Consiglio di pace per Gaza, concludere un accordo di sicurezza con la Siria (dove Washington, nonostante le aspre critiche di Israele, scommette sul regime di Julani), superare lo stallo nella crisi iraniana e raggiungere un accordo di normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita.