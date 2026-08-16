Al-Mayadeen: Decine di navi attendono il permesso dell'Iran per transitare nello Stretto di Hormuz

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il corrispondente di Al-Mayadeen, presente nello Stretto di Hormuz, ha riferito che decine di navi e petroliere si trovano in profondità nello Stretto di Hormuz e attendono di ricevere l'autorizzazione al transito dalla marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica.

Ha dichiarato: «Secondo i negoziati in corso tra Iran e Oman, la rotta meridionale sarà cancellata. Tutte le petroliere devono coordinarsi con la marina dei Guardiani della Rivoluzione. La maggior parte delle navi ha utilizzato la rotta iraniana durante il transito nello Stretto di Hormuz.»

Il centro britannico per le operazioni del commercio marittimo ha recentemente annunciato in un rapporto che solo 151 navi, in entrata o in uscita, hanno transitato nello Stretto di Hormuz nell'arco di sette giorni.

Secondo questo rapporto, dall'inizio della provocazione bellica americana contro l'Iran il 28 febbraio, sono stati registrati 56 rapporti riguardanti danni a navi nello Stretto di Hormuz e nelle acque circostanti. Tuttavia, queste statistiche non includono i due attacchi più recenti.

Secondo il rapporto, il corridoio meridionale dello Stretto di Hormuz al largo delle coste dell'Oman, che gli Stati Uniti hanno indicato come passaggio temporaneo alternativo, rimane l'area di transito più pericolosa, poiché dei 18 incidenti di attacco con proiettili segnalati dal centro dal 6 luglio, 16 si sono verificati su questa rotta.

Un punto importante riguardo le disposizioni per lo Stretto di Hormuz è che, proprio come dichiarato dalle autorità iraniane, non è stato registrato alcun transito per navi battenti bandiera americana. Il tipo più comune di navi in transito erano petroliere che trasportavano prodotti petroliferi, che di solito trasportano derivati del petrolio raffinato.