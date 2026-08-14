  1. Home page
  2. servizio
  3. Iran

Ebrahim Azizi: L'instabilità regionale incontrerà una risposta decisa dell'Iran

14 agosto 2026 - 14:17
Codice notizia: 1852400
Source: ABNA24
Ebrahim Azizi: L'instabilità regionale incontrerà una risposta decisa dell'Iran

Il vicepresidente della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento ha scritto sul suo account: «Qualsiasi instabilità regionale derivante dal fare affidamento sull'influenza estera, incontrerà una risposta decisa dell'Iran».

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ebrahim Azizi, vicepresidente della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento, ha scritto sul suo account su uno dei social network: «Finché vi arrenderete ai nemici dell'Islam, la vostra sovranità sarà a rischio e il vostro status nazionale sarà indebolito».
Ha aggiunto: «Qualsiasi instabilità regionale che derivi dal confidare nell'influenza estera, susciterà inevitabilmente una risposta ferma e risoluta dell'Iran».

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha