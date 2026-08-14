Ebrahim Azizi: L'instabilità regionale incontrerà una risposta decisa dell'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ebrahim Azizi, vicepresidente della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento, ha scritto sul suo account su uno dei social network: «Finché vi arrenderete ai nemici dell'Islam, la vostra sovranità sarà a rischio e il vostro status nazionale sarà indebolito».

Ha aggiunto: «Qualsiasi instabilità regionale che derivi dal confidare nell'influenza estera, susciterà inevitabilmente una risposta ferma e risoluta dell'Iran».