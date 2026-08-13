Ta'eb: Il tentativo americano di una nuova aggressione nello Stretto di Hormuz è fallito

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Hojjat al-Islam wal-Muslimin Hossein Ta'eb, nuovo capo dell'organizzazione Basij, si è recato questa mattina nella città santa di Qom per incontrare i marja' al-taqlid sciiti e gli studiosi religiosi.

Nel suo incontro con l'ayatollah Seyyed Ahmad Khatami, membro del Consiglio degli Esperti per la Guida e imam del venerdì temporaneo di Teheran, ha dichiarato: «Durante la solenne cerimonia funebre del leader martire in Iraq, con la massiccia partecipazione del popolo iracheno, è stata mostrata la nostra potenza regionale.»

Ha aggiunto: «Gli americani hanno visto la forza della Rivoluzione Islamica in questa cerimonia funebre, e anche gli iracheni hanno dichiarato che non pensavano che una folla così numerosa avrebbe partecipato a questo evento.»

Il capo dell'organizzazione Basij ha detto: «I nemici si sono resi conto che non possono calcolare questa popolarità di un individuo tra il suo popolo e i popoli della regione con alcuna formula, e questa popolarità è stata ben dimostrata al mondo.»

Ha affermato: «Per rompere queste formule, hanno nuovamente scatenato un'altra guerra nello Stretto di Hormuz e hanno tentato una nuova aggressione, ma grazie a Dio, gli americani che dichiarano che gli iraniani non hanno né forza aerea né forza navale, hanno fallito ancora una volta.»

Ta'eb ha detto: «Oggi vedete che lo Stretto di Hormuz è sotto la gestione e il controllo della Repubblica Islamica, e il nostro paese prosegue il suo cammino in piena sicurezza.»