Movimento Ansar Allah: esclusa una guerra civile in Yemen

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Masirah, un membro di alto rango del movimento Ansar Allah ha escluso il verificarsi di qualsiasi guerra civile in questo paese e ha sottolineato che l'attuale guerra in Yemen è diretta contro l'Arabia Saudita e i suoi mercenari.

« Mohammed al-Farrah » ha scritto in un messaggio sul social network X: «La nostra battaglia è contro l'Arabia Saudita, che è il nostro nemico, e ogni proiettile sparato da qualsiasi parte in questa battaglia è responsabilità dell'Arabia Saudita.»

Ha aggiunto: «Non c'è alcuna guerra civile yemenita; la guerra è tra lo Yemen e l'Arabia Saudita, e i bombardamenti prendono di mira i concentramenti sauditi. Anche se il nemico saudita dichiarasse un cessate il fuoco formale, finché continua a mobilitare le sue forze e cerca di imporre una tutela sullo Yemen, la realtà del confronto non cambierà.»

Mohammed al-Farrah ha sottolineato: «La direzione della nostra guerra rimarrà rivolta contro l'aggressione saudita, e i nostri missili continueranno a puntare verso le installazioni dell'Arabia Saudita, e siamo pronti a contrastare qualsiasi aggressione che lui stesso o le sue forze mobilitate compiano in Yemen.»