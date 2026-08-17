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Affermazione del CENTCOM sulla continuazione del blocco navale dell'Iran

18 agosto 2026 - 00:22
Codice notizia: 1853734
Source: ABNA24
Affermazione del CENTCOM sulla continuazione del blocco navale dell'Iran

Il comando centrale dell'esercito terroristico statunitense (CENTCOM) ha affermato che, dalla ripresa del blocco navale dell'Iran, ha modificato la rotta di 64 navi mercantili!

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Jazeera, il comando centrale dell'esercito terroristico statunitense (CENTCOM) ha pubblicato oggi (martedì) un messaggio in cui afferma di aver finora modificato la rotta di 64 navi mercantili nell'ambito del cosiddetto piano di «blocco navale».

Questo ente terroristico, proseguendo nelle sue affermazioni per rafforzare il morale dei propri soldati di fronte alle forze di difesa iraniane, ha dichiarato: «Finora abbiamo modificato la rotta di 64 navi mercantili, messo fuori servizio 3 navi e siamo entrati su altre 2 navi.»

In precedenza, questo ente terroristico aveva già avanzato affermazioni simili.

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