Severo avvertimento di un membro del Consiglio Politico Supremo dello Yemen a Riyad

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA citando Al-Masirah, Abdulaziz bin Habtur, membro del Consiglio Politico Supremo dello Yemen, avvertendo circa la continuazione delle manovre militari e i tentativi di imporre nuove equazioni nel paese, ha dichiarato che qualsiasi azione in questa direzione incontrerà la risposta necessaria per proteggere lo Yemen, la sua sicurezza e sovranità.

Bin Habtur, riferendosi alla continuazione delle manovre dell'Arabia Saudita, ha definito queste misure parte di un processo di escalation e ha detto: «In precedenza erano già state imposte pressioni economiche e politiche e un severo blocco contro lo Yemen; un fatto che dimostra che l'opzione dell'escalation rimane sul tavolo.»

Ha anche avvertito circa i tentativi di trasferire il conflitto all'interno dello Yemen attraverso forze e gruppi locali e ha sottolineato: «L'uso di questi strumenti non solleverà l'Arabia Saudita dalla responsabilità per le conseguenze di tali azioni.»

Il membro del Consiglio Politico Supremo dello Yemen ha chiarito: «Non si può accettare che i territori dello Yemen diventino un campo aperto per scontri e confronti, mentre il territorio e gli interessi dell'Arabia Saudita rimarrebbero al sicuro dalle conseguenze di questo confronto.»