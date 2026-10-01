Secondo l'agenzia di stampa Abna, «Benjamin Netanyahu», il Primo Ministro del regime sionista, ha affermato: Tel Aviv, prima dell'incidente vicino alla base aerea di «Fairford» in Gran Bretagna, aveva fornito alle autorità di questo paese informazioni che indicavano che un attacco era in arrivo e che questa azione era sostenuta dall'Iran.

«Andy Burnham», il Primo Ministro britannico, aveva anche affermato mercoledì che l'Iran aveva avuto un ruolo nell'incidente di Fairford, ma allo stesso tempo ha sottolineato: Le indagini della polizia su questo incidente sono ancora in corso.

Seyed Abbas Araghchi, il Ministro degli Affari Esteri del nostro paese, in reazione a queste accuse del Primo Ministro britannico, ha dichiarato: Il governo di Burnham «può confermare che crede che l'Iran abbia avuto un ruolo nell'incidente della base aerea di Fairford della Royal Air Force britannica.»!

Ha aggiunto: Il fatto che abbiate liberato coloro che, secondo le vostre parole, erano terroristi e servivano governi stranieri, dice tutto.

Araghchi ha sottolineato: State cercando il colpevole nel posto sbagliato.