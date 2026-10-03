Reazione della Russia al ritiro dei militari americani dall'Iraq

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, il Ministero degli Affari Esteri russo, accogliendo favorevolmente il ritiro dei militari americani e degli elementi della coalizione internazionale dall'Iraq, ha sottolineato che il popolo di questo paese può affrontare tutte le sfide interne.
Nella dichiarazione emessa dal Ministero degli Affari Esteri russo si precisa: Gli iracheni dispongono dei mezzi e delle capacità necessarie per affrontare in modo indipendente le sfide di sicurezza e politiche interne dopo la fine della presenza militare straniera.
Nel seguito di questa dichiarazione si legge: I paesi della regione del Golfo Persico, tra cui l'Iraq, dovrebbero svolgere il ruolo principale e centrale nella protezione della sicurezza della regione e della sua stabilità, lontano dalle ingerenze straniere.
Ali al-Zaidi, il Primo Ministro iracheno, il 30 settembre scorso aveva ufficialmente annunciato la fine del periodo di presenza della coalizione americana in questo paese.
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