Hegseth: Abbiamo ridotto del 20 per cento il numero di generali e ammiragli dell'esercito americano

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, Pete Hegseth, il ministro della Guerra degli Stati Uniti, nel suo discorso alla base dei Marines di Quantico nello stato della Virginia, davanti agli ufficiali subalterni e ai sottufficiali dell'esercito di questo paese, ha ufficialmente confermato la riduzione del 20 per cento dei posti di generali e ammiragli delle forze armate americane.

Hegseth, in reazione ai rapporti dei media sul licenziamento di alti funzionari militari americani, definito «epurazione», ha dichiarato: Io chiamo questa misura «responsabilità».

Ha aggiunto: Questo doveva essere fatto molto tempo fa, ed è il minimo che dovevamo fare.

Il ministro della Guerra degli Stati Uniti, affermando anche una diminuzione delle statistiche su aggressioni sessuali e suicidi tra i membri dell'esercito americano, ha notato che contemporaneamente il reclutamento tra i neri e le donne è aumentato.

Hegseth ha poi affermato, ignorando la capacità di difesa dell'Iran: «Abbiamo distrutto la marina, l'aeronautica e i sistemi di difesa aerea dell'Iran.»

Ha anche affermato che Washington nel corso dei recenti attacchi all'Iran ha danneggiato le forze convenzionali e l'infrastruttura industriale di questo paese, e «lo scudo di difesa convenzionale dell'Iran ha ricevuto un duro colpo».

Il ministro della Guerra degli Stati Uniti ha anche descritto l'operazione militare americana contro l'Iran come «coraggiosa e storica».

Hegseth in un'altra parte del suo discorso, criticando severamente i giornalisti americani, ha dichiarato: Essi, divulgando informazioni classificate, movimenti di truppe e ubicazioni delle basi americane, le rivelano al nemico e mettono in pericolo le operazioni di questo paese.

Dichiarando che la stampa libera è importante, ha aggiunto: L'attività politica di parte che distrugge deliberatamente le forze armate e le loro missioni storiche è essenzialmente un'azione anti-americana.

Hegseth ha anche dichiarato, rivolgendosi ai militari americani: Quando i media mentono sulle scorte di munizioni, è un tradimento verso il paese, e con questo mettono in pericolo la vostra vita.