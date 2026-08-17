Funzionario iraniano a Reuters: Non aspetteremo che gli Stati Uniti prolunghino il blocco

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando Reuters, un alto funzionario iraniano ha minacciato che, in assenza di progressi nei colloqui con gli Stati Uniti, «adotteremo una politica completamente aggressiva».

Il funzionario ha dichiarato che Teheran ha fissato un termine di alcune settimane per l'attuazione del memorandum, e poi ha aggiunto: «Non aspetteremo che gli Stati Uniti continuino a prolungare il blocco.»

Nel frattempo, il generale «Yadollah Javani», vice comandante per gli affari politici del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, in un'intervista speciale serale di ieri notte, ha dichiarato: «Nel decreto del generale di corpo d'armata Ahmad Vahidi, oltre alla questione della deterrenza massima, si sottolinea un nuovo approccio; d'ora in poi, ogni nostra azione, anche se ha carattere difensivo, deve assumere una forma offensiva. Il punto importante è che l'iniziatore della guerra è il nemico, e le nostre azioni in questa direzione hanno un aspetto difensivo, sebbene possano anche acquisire natura offensiva – e questo è uno degli approcci trasformativi delle forze armate.»