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Araghchi: I nostri amici curdi stiano attenti ai trucchi della bandiera falsa

18 agosto 2026 - 12:12
Codice notizia: 1853918
Source: ABNA24
Araghchi: I nostri amici curdi stiano attenti ai trucchi della bandiera falsa

Il Ministro degli Esteri, in risposta alla notizia dell'attacco insensato all'ufficio del Primo Ministro Barzani, ha dichiarato: "I nostri amici curdi stiano attenti ai trucchi della bandiera falsa, che sono progettati per creare divisioni tra i vicini."

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri del nostro Paese, ha scritto sul suo account su uno dei social network: "Niente giustifica l'attacco insensato all'ufficio del Primo Ministro Barzani. I nostri amici curdi stiano attenti ai trucchi della bandiera falsa, che sono progettati per creare divisioni tra i vicini."

Ha aggiunto: "Abbiamo sostenuto i nostri amici curdi contro Saddam e l'ISIS, e siamo grati per la sicurezza che essi garantiscono al nostro confine."

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