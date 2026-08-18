Araghchi: I nostri amici curdi stiano attenti ai trucchi della bandiera falsa

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri del nostro Paese, ha scritto sul suo account su uno dei social network: "Niente giustifica l'attacco insensato all'ufficio del Primo Ministro Barzani. I nostri amici curdi stiano attenti ai trucchi della bandiera falsa, che sono progettati per creare divisioni tra i vicini."

Ha aggiunto: "Abbiamo sostenuto i nostri amici curdi contro Saddam e l'ISIS, e siamo grati per la sicurezza che essi garantiscono al nostro confine."