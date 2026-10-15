Al-Hindi: Israele ha fallito nel ripristinare il suo prestigio perduto

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'emittente Al-Ahd, «Mohammad Al-Hindi», vicesegretario generale del movimento palestinese Jihad islamico, in un colloquio con l'emittente yemenita Al-Masirah, ha detto: la regione resiste ai tentativi di soggiogarla da parte degli Stati Uniti, e «Israele» ha fallito nel ripristinare il suo prestigio perduto.

Ha aggiunto: consideriamo i paesi che hanno partecipato all'incontro di Sharm el-Sheikh responsabili della continuazione dei crimini nella Striscia di Gaza.

Al-Hindi ha detto: i movimenti Hamas e Jihad islamico si uniranno all'Organizzazione per la Liberazione della Palestina in caso di raggiungimento di un accordo su nuove basi.

Ha sottolineato in conclusione: il ruolo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina nelle circostanze attuali viene utilizzato per portare avanti gli accordi con il nemico «israeliano».