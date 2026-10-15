Portavoce dei Guardiani della Rivoluzione: dopo una guerra di ۴۰ giorni abbiamo ottenuto armi più avanzate

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il generale Hossein Mohebbi in un'intervista esclusiva al giornale Tehran Times non ha escluso la possibilità di una nuova guerra contro l'Iran e ha detto: sebbene l'inizio di una tale guerra da parte degli Stati Uniti sia illogico, questa possibilità esiste ancora; poiché, secondo le sue parole, l'amministrazione Trump ha bisogno di un risultato prima delle elezioni di metà mandato.

Mohebbi ha aggiunto: l'Iran è pronto a rispondere a qualsiasi nuova aggressione con una forza maggiore rispetto al passato, e le conseguenze di un tale passo per gli Stati Uniti saranno «più dolorose».

Il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione, criticando anche la copertura mediatica delle guerre straniere degli Stati Uniti, ha detto che, secondo lui, l'opinione pubblica di questo paese non è informata della realtà di queste guerre, e i media mainstream nascondono la realtà di ciò che ha definito «aggressioni spietate».

Ha anche definito «completamente false» le dichiarazioni dei funzionari americani sull'esistenza di divergenze e sulla mancanza di cooperazione tra i leader iraniani, e ha detto che queste affermazioni vengono fatte con l'obiettivo di giustificare i fallimenti di Washington nella guerra.