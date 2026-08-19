L'entusiasmo di Netanyahu per l'azione americana contro la Corte Penale Internazionale

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando RT, Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro del regime sionista, ha salutato le sanzioni americane contro Tomoko Akane, la presidente della Corte Penale Internazionale, e Karim Khan, il suo procuratore capo, definendo la Corte stessa come "falsa".
Egli ha sostenuto che la suddetta Corte si è trasformata in un meccanismo falso che nasconde l'abuso di potere dietro il diritto internazionale, distruggendo così i fondamenti della giustizia.
Ieri, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato di aver imposto queste sanzioni.
Questa azione degli Stati Uniti giunge dopo che la Corte, nel novembre 2024, ha emesso mandati di arresto internazionali contro Netanyahu e l'ex ministro della Guerra del regime sionista per l'accusa di aver commesso crimini contro l'umanità nella Striscia di Gaza.
Nel febbraio 2025, anche Trump ha ordinato di imporre sanzioni a causa delle azioni di questa Corte contro gli Stati Uniti e il regime sionista.
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