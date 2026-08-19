Abu Ala al-Walai: L'Iraq non ha il diritto di usare i propri soldi senza il permesso degli Stati Uniti

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Abu Ala al-Walai, segretario generale dei battaglioni "Sayyid al-Shuhada" dell'Iraq, in un post sui social media ha dichiarato che l'Iraq può vendere il proprio petrolio, ma il governo di questo paese non ha il diritto di disporre dei propri introiti petroliferi, poiché i beni iracheni sono sotto il controllo degli occupanti americani.

Ha aggiunto che gli aerei iracheni costano molto al paese, ma possono volare nello spazio aereo iracheno solo con il permesso degli Stati Uniti, il che dimostra l'occupazione dello spazio aereo iracheno.

Questo alto esponente dei battaglioni "Sayyid al-Shuhada" ha anche sottolineato che gli Stati Uniti non permettono all'Iraq di acquistare elettricità dalla Turchia o dall'Iran e non permettono a questo paese di firmare accordi con la Cina.

Al-Walai ha proseguito: «Non ci è permesso stipulare contratti con Siemens o altre aziende specializzate nella riparazione e nello sviluppo dei sistemi elettrici. Questa situazione corrisponde al proverbio «né di qua né di là»».

In conclusione, ha ribadito: «Il popolo iracheno rivendica la piena sovranità sul proprio paese, ma, signori, dov'è questa sovranità?»