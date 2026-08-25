Casa Bianca: Nessuna trattativa in corso con l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato ad Al Jazeera che attualmente non sono in corso trattative o dialoghi con l'Iran e che non ci sono piani in tal senso.

Questo funzionario della Casa Bianca, senza fare riferimento ai rapporti di tutte le istituzioni attive nel settore del traffico marittimo, e avanzando un'infondata affermazione, ha dichiarato: "Il blocco navale (vicino ai porti iraniani) viene applicato con decisione ed efficacia; lo Stretto di Hormuz è aperto e le mine sono state rimosse!"

L'affermazione di questo funzionario americano viene fatta mentre tutte le istituzioni legate al passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz riportano la sua chiusura.