Telegraph: il progetto di Trump è destinato al fallimento; gli Stati Uniti non hanno più la loro influenza di un tempo

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la rivista Telegraph in un articolo di Ambrose Evans-Pritchard ha riportato che il progetto di ostracismo economico dell'Iran è destinato al fallimento poiché gli Stati Uniti non possiedono più l'influenza di uno o due decenni fa per imporre un blocco economico globale contro i loro nemici.

Secondo questo rapporto, gli Stati Uniti in questo conflitto con l'Iran hanno bisogno della cooperazione di Cina, Russia, India, Europa e dei grandi centri finanziari. Ciò mentre la Cina è diventata più potente nel resistere alle pressioni americane e potrebbe rispondere alle sanzioni secondarie agendo contro miniere critiche o risorse finanziarie americane.

Il rapporto afferma che il proseguimento di questo conflitto potrebbe peggiorare la crisi energetica mondiale sullo sfondo dell'aumento dei prezzi del carburante e del gas e della diminuzione delle riserve europee. Trump si trova quindi di fronte a un'equazione molto complessa: se queste sanzioni dovessero dare risultati, l'Iran potrebbe intraprendere azioni militari per minacciare il mercato energetico; e se dovesse ritirarsi, la politica della massima pressione sarebbe stata infruttuosa.