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Portavoce al-Zeydi: Il processo di ritiro delle forze della coalizione procede rapidamente

27 agosto 2026 - 10:39
Codice notizia: 1857742
Source: ABNA24
Portavoce al-Zeydi: Il processo di ritiro delle forze della coalizione procede rapidamente

Il portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene ha annunciato l'ordine di formare un comitato per determinare il quadro delle relazioni di Baghdad con la coalizione internazionale dopo il ritiro di queste forze.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita la rete Al-Mayadeen, "Sabah an-Nu'man", portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene (il Primo Ministro), ha annunciato che è stato emanato l'ordine di formare un comitato per determinare la forma delle relazioni del paese con la coalizione internazionale anti-ISIS dopo il ritiro delle sue forze.

Ha aggiunto che il processo di ritiro delle forze della coalizione internazionale dall'Iraq procede rapidamente e prosegue secondo i calendari stabiliti.

Il portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene ha infine sottolineato che il processo di riduzione delle forze della coalizione in Iraq è condotto in coordinamento diretto con l'ufficio del comandante in capo delle forze armate del paese.

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