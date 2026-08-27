Portavoce al-Zeydi: Il processo di ritiro delle forze della coalizione procede rapidamente

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita la rete Al-Mayadeen, "Sabah an-Nu'man", portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene (il Primo Ministro), ha annunciato che è stato emanato l'ordine di formare un comitato per determinare la forma delle relazioni del paese con la coalizione internazionale anti-ISIS dopo il ritiro delle sue forze.
Ha aggiunto che il processo di ritiro delle forze della coalizione internazionale dall'Iraq procede rapidamente e prosegue secondo i calendari stabiliti.
Il portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene ha infine sottolineato che il processo di riduzione delle forze della coalizione in Iraq è condotto in coordinamento diretto con l'ufficio del comandante in capo delle forze armate del paese.
Il tuo commento