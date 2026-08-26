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Financial Times: la pressione economica contro l'Iran è la stessa copia del 2018

26 agosto 2026 - 11:33
Codice notizia: 1857372
Source: ABNA24
Financial Times: la pressione economica contro l'Iran è la stessa copia del 2018

Il quotidiano Financial Times ha definito la cosiddetta operazione di ostracismo economico degli Stati Uniti contro l'Iran come una ripetizione della stessa strategia del 2018 che non portò alla resa di Teheran.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Financial Times ha riportato che il nuovo progetto di Trump contro l'Iran è in gran parte la stessa copia del 2018, che fu avanzata dopo l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo nucleare e l'imposizione di centinaia di severe sanzioni contro l'Iran nella speranza della resa di questo paese e di negoziati da una posizione di debolezza.

Secondo questo rapporto, l'operazione in questione non ha portato Teheran a fare concessioni, ma ha invece rafforzato la posizione di questo paese contro l'Occidente.

Nel rapporto si legge: uno dei principali punti deboli del nuovo progetto di Trump è la necessità della cooperazione di paesi come Russia, Cina e Turchia, che non sembrano sentirsi obbligati a conformarsi pienamente agli Stati Uniti.

Secondo questo rapporto, la grande prova in questo senso si verificherà con la Cina, poiché questo paese è il partner commerciale dell'Iran e il principale acquirente del suo petrolio.

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