Financial Times: la pressione economica contro l'Iran è la stessa copia del 2018

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Financial Times ha riportato che il nuovo progetto di Trump contro l'Iran è in gran parte la stessa copia del 2018, che fu avanzata dopo l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo nucleare e l'imposizione di centinaia di severe sanzioni contro l'Iran nella speranza della resa di questo paese e di negoziati da una posizione di debolezza.

Secondo questo rapporto, l'operazione in questione non ha portato Teheran a fare concessioni, ma ha invece rafforzato la posizione di questo paese contro l'Occidente.

Nel rapporto si legge: uno dei principali punti deboli del nuovo progetto di Trump è la necessità della cooperazione di paesi come Russia, Cina e Turchia, che non sembrano sentirsi obbligati a conformarsi pienamente agli Stati Uniti.

Secondo questo rapporto, la grande prova in questo senso si verificherà con la Cina, poiché questo paese è il partner commerciale dell'Iran e il principale acquirente del suo petrolio.