Nuri al-Maliki sottolinea la necessità di evitare tensioni interne in Iraq

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita WAA, Nuri al-Maliki, presidente della coalizione "Stato di diritto" in Iraq, ha dichiarato: L'Iraq si trova in una fase delicata e il superamento di questa situazione richiede maggiore responsabilità e autocontrollo da parte delle correnti politiche.

Al-Maliki, durante un incontro con esperti politici, ha dichiarato: Sono in corso sforzi per creare scompiglio politico in Iraq, ma il Quadro di coordinamento sciita continua a sostenere il governo nel mantenere la stabilità del paese e proteggere gli interessi nazionali. Il governo e il Quadro di coordinamento non permetteranno che il paese venga trascinato in un conflitto interno.

Per quanto riguarda la questione del controllo delle armi, ha anche sottolineato la necessità di esaminare la questione senza ricorrere a conflitti e violenza.

Al-Maliki ha avvertito che qualsiasi confrontazione potrebbe avere conseguenze estremamente pericolose e mettere a rischio la stabilità dell'Iraq.

Il presidente della coalizione "Stato di diritto" ha anche sottolineato che un conflitto interno danneggerebbe tutti i settori dell'Iraq.

Ha respinto l'opinione secondo cui un tale eventuale conflitto si limiterebbe esclusivamente alla comunità sciita, e ha dichiarato che le sue conseguenze potrebbero coinvolgere tutti i gruppi e gli strati della società irachena.

Al-Maliki ha anche sottolineato la necessità di adottare un approccio chiaro per impedire che l'Iraq diventi un'arena per la risoluzione di conflitti regionali e internazionali.

Ha inoltre chiesto di accelerare il completamento del gabinetto e la nomina dei ministri per quei ministeri che sono ancora senza titolari, e ha aggiunto che Ali al-Zeydi, il Primo Ministro iracheno, ha la stessa posizione su questo tema.