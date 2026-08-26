Martirio di 4 palestinesi nel nord della Striscia di Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia Shihab, i droni del regime sionista hanno preso di mira un certo numero di civili vicino alle scuole "Abu Hussein", che fungono da alloggio per gli sfollati palestinesi nel campo di Jabalia.

Secondo questo rapporto, in questo attacco finora quattro civili palestinesi sono stati martirizzati e diversi altri sono rimasti feriti.

I feriti e i corpi dei martiri di questo attacco sono stati trasferiti all'ospedale Shifa.

Il regime sionista, dall'istituzione del cessate il fuoco a Gaza, ha violato più volte l'accordo di tregua e ha continuato la sua aggressione contro la Striscia di Gaza.