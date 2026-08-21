La Turchia emette un mandato di arresto per Netanyahu

Secondo l'agenzia di stampa «Abna» citando l'agenzia «Anadolu», la Turchia ha chiesto all'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) di arrestare Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro del regime sionista.
Secondo quanto annunciato da questo media, il ministro della Giustizia turco Akin Gürlek ha dichiarato che il suo paese, in relazione al procedimento penale in corso contro Benjamin Netanyahu per genocidio, ha richiesto l'emissione di una «notifica rossa» (Red Notice) di Interpol contro di lui.
Una richiesta simile è stata presentata anche contro uno dei funzionari di questo regime per crimini contro gli attivisti della flottiglia globale «Marmara» (Global Solidarity Flotilla).
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