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La Turchia emette un mandato di arresto per Netanyahu

21 agosto 2026 - 22:42
Codice notizia: 1855247
Source: ABNA24
La Turchia emette un mandato di arresto per Netanyahu

Il ministro della Giustizia turco ha annunciato che Ankara, in relazione al procedimento penale in corso contro Benjamin Netanyahu per genocidio, ha richiesto l'emissione di una «notifica rossa» di Interpol contro di lui.

Secondo l'agenzia di stampa «Abna» citando l'agenzia «Anadolu», la Turchia ha chiesto all'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) di arrestare Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro del regime sionista.

Secondo quanto annunciato da questo media, il ministro della Giustizia turco Akin Gürlek ha dichiarato che il suo paese, in relazione al procedimento penale in corso contro Benjamin Netanyahu per genocidio, ha richiesto l'emissione di una «notifica rossa» (Red Notice) di Interpol contro di lui.

Una richiesta simile è stata presentata anche contro uno dei funzionari di questo regime per crimini contro gli attivisti della flottiglia globale «Marmara» (Global Solidarity Flotilla).

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