Affermazione del Financial Times sull'espansione della lista degli obiettivi dell'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il Financial Times, citando fonti iraniane, sostiene che Teheran stia valutando la possibilità di colpire installazioni militari statunitensi in Europa in caso di escalation delle tensioni e di ripresa della guerra da parte di Trump.

Secondo questo rapporto, l'Iran ha valutato la possibilità di colpire posizioni statunitensi in paesi dell'Europa sud-orientale come la Bulgaria, poiché questo paese ha acconsentito all'utilizzo della propria base aerea da parte di aerei rifornitori statunitensi.

Nel rapporto si afferma inoltre che Cipro è considerata un obiettivo potenziale per una risposta all'aggressione statunitense. L'Iran ha inoltre valutato separatamente la possibilità di colpire i cavi in fibra ottica sottomarina nello Stretto di Hormuz.

Il Financial Times ha aggiunto che l'entità e l'intensità della risposta iraniana dipenderanno dal comportamento degli Stati Uniti. L'attacco iraniano alla base statunitense in Giordania lo scorso luglio è considerato l'attacco a lungo raggio più preciso del paese e ha dimostrato la capacità dell'Iran di colpire vari obiettivi a distanze maggiori. Questo attacco è stato anche un messaggio all'Europa, ossia che i missili potrebbero raggiungere anche quel continente e che l'Europa dovrebbe stare attenta alla propria posizione riguardo all'aggressione contro l'Iran.