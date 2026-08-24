Amir Hatami: Il nemico capisce solo il linguaggio della forza / Combatteremo per la mappa del paese fino a 20 generazioni

Il generale di corpo d'armata Hatami, parlando ai comandanti dei comandi regionali del nord-est dell'Esercito di Terra, ha affermato che la guerra non è semplicemente l'uso di equipaggiamenti e armamenti, e ha detto: La guerra di oggi è una guerra di volontà, idee e resilienza delle nazioni. Il nemico, dopo aver fallito nel raggiungere i suoi obiettivi, non ha rinunciato ai complotti e alla progettazione di nuove minacce; per questo monitoriamo costantemente gli obiettivi a breve, medio e lungo termine del nemico e siamo pronti a contrastare qualsiasi scenario avversario.

Il comandante in capo dell'esercito ha poi sottolineato: Il nemico deve sapere che l'Iran islamico non sarà un campo di prova per i loro complotti e avventure; le forze armate, facendo affidamento sulla fede, l'esperienza, la prontezza e il sostegno del grande popolo iraniano, risponderanno con decisione a qualsiasi aggressione e difenderanno con autorevolezza l'indipendenza, l'integrità territoriale e la sicurezza del paese.

Ha aggiunto: Dobbiamo far fallire il nemico e versargli tanta amarezza in bocca che capisca che l'Iran non è un posto dove si possa venire dall'altra parte del mondo e dire "cambio la mappa del paese". Combatteremo per 10, 20 generazioni e sicuramente non permetteremo che ciò accada. L'unico modo è far capire al nemico, con il linguaggio della forza, che non può fare ciò che vuole.