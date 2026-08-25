Katz: Non usciremo dalla Siria

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" citando Al Jazeera, Israel Katz, ministro della Guerra del regime sionista, durante la visita odierna in alcune zone della Siria ha annunciato che l'esercito di questo regime non lascerà quella che definisce la sua zona cuscinetto nel sud della Siria.

Ha affermato: "Non ci sposteremo dal Monte Hermon (Jabal al-Sheikh) e dalla zona di sicurezza finché esisteranno minacce contro Israele. Il messaggio al presidente siriano è chiaro – quando ti svegli la mattina nel palazzo di Damasco e guardi il Monte Hermon (Jabal al-Sheikh) e vedi l'esercito israeliano, sai che siamo qui per difendere le nostre comunità e i nostri confini."

Katz, riferendosi all'attacco della scorsa settimana a una base aerea siriana, ha aggiunto che Israele ha agito contro i tentativi della Turchia di schierarsi in Siria, che mettono a rischio gli interessi di sicurezza di Israele. "Lo abbiamo chiarito e ci atterremo a questo anche in futuro", ha detto.