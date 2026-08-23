Al Jazeera: Ci sono dubbi sull'efficacia della pressione economica sull'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ihab al-Absi, corrispondente di Al Jazeera a Washington, ha sottolineato che il governo americano ha alzato l'asticella delle sue richieste riguardo alle sanzioni contro l'Iran e spera che un blocco navale, combinato con la pressione economica, spinga Teheran ad accettare un accordo.

Ha aggiunto: «Tuttavia, ci sono dubbi in America sul grado di efficacia di questa politica, soprattutto perché l'Iran ha relazioni economiche speciali con la Cina, suo maggiore partner commerciale e importatore di petrolio.»

Il corrispondente di Al Jazeera ha chiarito: «In America sono state sollevate domande sul fatto se le sanzioni menzionate coinvolgeranno anche le istituzioni finanziarie cinesi.»

In precedenza, il quotidiano «Ra'i al-Yaum» aveva scritto in merito che l'Iran ha quasi cinque decenni di esperienza nel contrastare le sanzioni e che attraverso le relazioni economiche con Cina e Russia e reti finanziarie e commerciali alternative può neutralizzare parte della pressione. Le sanzioni potrebbero aumentare i costi globali, specialmente nel mercato energetico e nello Stretto di Hormuz.