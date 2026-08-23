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Al Jazeera: Ci sono dubbi sull'efficacia della pressione economica sull'Iran

23 agosto 2026 - 11:21
Codice notizia: 1855982
Source: ABNA24
Al Jazeera: Ci sono dubbi sull'efficacia della pressione economica sull'Iran

Il corrispondente della rete Al Jazeera ha segnalato l'esistenza di dubbi in America riguardo all'efficacia della politica di pressione economica sull'Iran.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ihab al-Absi, corrispondente di Al Jazeera a Washington, ha sottolineato che il governo americano ha alzato l'asticella delle sue richieste riguardo alle sanzioni contro l'Iran e spera che un blocco navale, combinato con la pressione economica, spinga Teheran ad accettare un accordo.

Ha aggiunto: «Tuttavia, ci sono dubbi in America sul grado di efficacia di questa politica, soprattutto perché l'Iran ha relazioni economiche speciali con la Cina, suo maggiore partner commerciale e importatore di petrolio.»

Il corrispondente di Al Jazeera ha chiarito: «In America sono state sollevate domande sul fatto se le sanzioni menzionate coinvolgeranno anche le istituzioni finanziarie cinesi.»

In precedenza, il quotidiano «Ra'i al-Yaum» aveva scritto in merito che l'Iran ha quasi cinque decenni di esperienza nel contrastare le sanzioni e che attraverso le relazioni economiche con Cina e Russia e reti finanziarie e commerciali alternative può neutralizzare parte della pressione. Le sanzioni potrebbero aumentare i costi globali, specialmente nel mercato energetico e nello Stretto di Hormuz.

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