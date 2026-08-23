Rezai: Avremo sicuramente un'evoluzione nei metodi di guerra

Secondo l'agenzia di stampa Mehr, il generale Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, ha affermato: «C'è stata un'evoluzione nelle strategie difensive dell'Iran, e dalla seconda guerra imposta siamo in continua evoluzione difensivo-politica. L'Iran di oggi non è l'Iran prima della guerra; questo vale anche per l'America pretenziosa, e l'immagine di un'America pacifista e imbellettata è cambiata nella mente dei giovani iraniani.»

Ha aggiunto: «Tutto il mondo guarda l'Iran con una nuova prospettiva. Dopo diversi round di negoziati e di tradimenti americani, è necessario apportare correzioni al comportamento diplomatico della Repubblica Islamica dell'Iran con il mondo.»

Rezai ha sottolineato: «Gli americani pensavano di poter finire la guerra con l'Iran in pochi giorni e impossessarsi di tutto il petrolio e il gas dell'Iran e della regione. Circa 1.200 petroliere sono diventate inutili, e oltre il 15% della flotta mondiale è stata esclusa dal commercio. I costi di trasporto delle petroliere sono aumentati.»

Ha proseguito: «La stupidità di Trump di attaccare l'Iran ha aumentato il desiderio dei popoli del mondo per la bomba atomica, soprattutto quando hanno visto che l'adesione all'AIEA e al NPT non impedisce gli attacchi americani. Trump ha creato insicurezza nucleare invece di sicurezza nucleare.»

Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, riferendosi all'adesione dell'Iran alle garanzie internazionali, ha sottolineato: «L'Iran ha accettato tutte le garanzie internazionali, le ha attuate, è diventato membro del NPT e si è sottoposto alle ispezioni. L'Iran è l'unico paese che supera tutti gli altri nell'adempimento degli obblighi nucleari.»

Ha continuato: «Il mondo, dopo l'aggressione militare americana contro l'Iran, ha visto che avere una bomba atomica è più efficace di centinaia di F-35. Le ali e gli impennaggi degli F-35 sono caduti in Iran, e i paesi arabi non si fidano delle armi americane. Il popolo americano è contrario alla guerra con l'Iran e non sostiene l'esercito e il governo degli Stati Uniti. In Iran, invece, il popolo e il governo sono uniti dietro le forze armate.»

Ha aggiunto: «Diciamo a tutti i paesi vicini: non diventate partner nella guerra economica con l'America, altrimenti vi considereremo nemici. Non cerchiamo di espandere la guerra, ma se i paesi intorno all'Iran collaboreranno con gli americani nella guerra economica, colpiremo i loro interessi.»