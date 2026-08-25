Trump: La Corea del Sud ha rifiutato di unirsi a noi contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, che a causa della sua costosa aggressione contro l'Iran ha affrontato numerosi problemi e non è più in grado di confrontarsi con un altro paese, ha tentato di adottare un approccio diplomatico nei confronti della Corea del Nord.

Il presidente degli Stati Uniti oggi, martedì, ha pubblicato un messaggio sulla sua pagina personale su Truth Social, in cui ha affermato: «Considerando il mio ottimo rapporto con Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, non ero soddisfatto del fatto che gli Stati Uniti avessero accettato molto tempo fa di partecipare a esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud.»

Donald Trump ha poi affermato: «Queste esercitazioni non solo sono costose – con la maggior parte dei costi (come al solito!) a carico degli Stati Uniti – ma inviano anche un messaggio completamente inappropriato e ostile a un paese che, durante tutta la presidenza di Donald J. Trump, si è comportato in modo non minaccioso e rispettoso.»

Ha poi aggiunto: «Pertanto, considerando che era già troppo tardi per cancellare queste esercitazioni, ho ordinato al Segretario alla Difesa (alla Guerra), Pete Hegseth, di ridurre significativamente la portata di queste esercitazioni militari congiunte!»

Trump ha rivelato la sua vera motivazione dietro questo approccio apparentemente amichevole e ingannevole verso la Corea del Nord: «Sebbene possa essere un argomento in qualche modo non correlato (?), di recente ho chiesto al presidente della Corea del Sud se fosse disposto a unirsi a noi per il disarmo nucleare della Repubblica Islamica dell'Iran, e ha risposto: "No, grazie."»