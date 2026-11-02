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Proseguimento delle pressioni di Netanyahu su Trump per riavviare la guerra contro l'Iran

2 novembre 2026 - 10:07
Codice notizia: 1885533
Source: ABNA24
Proseguimento delle pressioni di Netanyahu su Trump per riavviare la guerra contro l'Iran

I media israeliani hanno riferito del proseguimento delle consultazioni di Netanyahu con Trump per convincerlo ad avviare una nuova guerra contro l'Iran.

Secondo un rapporto del gruppo internazionale dell'agenzia di stampa ABNA, il canale 12 della televisione del regime israeliano, citando fonti americane e israeliane, ha riferito di una telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu su come affrontare l'Iran sabato scorso.

Secondo questo rapporto, Trump sabato in una conversazione diretta e accesa con Netanyahu ha discusso del tema dei negoziati con l'Iran.

Queste fonti hanno anche annunciato che il primo ministro del regime israeliano sta cercando di fare pressione su Trump affinché riprenda la guerra contro l'Iran dopo le elezioni americane.

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