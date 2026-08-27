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Baghaee: Il Primo Ministro del Qatar visiterà Teheran

27 agosto 2026 - 10:38
Codice notizia: 1857738
Source: ABNA24
Baghaee: Il Primo Ministro del Qatar visiterà Teheran

Il portavoce del Ministero degli Esteri del nostro Paese ha annunciato la visita dello sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar, a Teheran per giovedì 5 Shahrivar 1405 (calendario iraniano).

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baghaee, portavoce del Ministero degli Esteri, in un colloquio con i giornalisti ha annunciato la visita dello sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar, a Teheran giovedì.

Ha aggiunto: Questa visita si svolge nell'ambito delle consultazioni continue tra Iran e Qatar per ampliare le relazioni bilaterali e rafforzare la pace e la sicurezza nella regione.

Baghaee, facendo riferimento ai lodevoli sforzi del Qatar negli ultimi mesi per contribuire a prevenire l'escalation delle tensioni nella regione in seguito all'aggressione militare degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran, ha chiarito che il Primo Ministro del Qatar, negli incontri con i funzionari del nostro Paese, discuterà e scambierà opinioni sulla continuazione degli sforzi e delle iniziative di mediazione del Qatar e su altre evoluzioni regionali.

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