Erdoğan: Israele è dipendente dall'incitamento alla guerra

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Turchia, ha sottolineato che il regime sionista è dipendente dall'incitamento alla guerra e cerca di minare la stabilità della regione con qualsiasi azione provocatoria.

Ha aggiunto che il gabinetto del regime sionista cerca di offuscare la stabilità dell'intera regione e ha avviato questo processo dai paesi vicini.

In precedenza, la Turchia aveva anche chiesto all'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol) di arrestare Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro del regime sionista.

Akin Gürlek, il ministro della Giustizia turco, ha dichiarato che il paese richiede l'emissione di un «avviso rosso» (Red Notice) dell'Interpol contro di lui a causa del procedimento giudiziario in corso contro Benjamin Netanyahu per l'accusa di genocidio.