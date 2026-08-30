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Sheikh Naim Qassem: L'Imam martire ha rivitalizzato la questione palestinese facendo affidamento sull'unità pratica

30 agosto 2026 - 18:23
Codice notizia: 1859222
Source: ABNA24
Sheikh Naim Qassem: L'Imam martire ha rivitalizzato la questione palestinese facendo affidamento sull'unità pratica

Sheikh Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah libanese, nel suo discorso in occasione della Settimana dell'Unità ha sottolineato che il martire Khamenei ha rivitalizzato la questione palestinese facendo affidamento sull'unità pratica.

Secondo l'agenzia Abna citando Al-Mayadeen, Sheikh Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah libanese, nel suo discorso per la Settimana dell'Unità ha dichiarato che la sconfitta del regime sionista in tre guerre è stata il risultato della perseveranza e della resistenza del popolo.

Ha precisato: finché rimarremo perseveranti e saldi, il nemico non sarà in grado di realizzare i suoi progetti e piani.

Il segretario generale di Hezbollah libanese ha aggiunto: qualsiasi perseveranza, indipendentemente dal suo costo, getta le basi per il recupero della nostra posizione e rafforza la nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi e far fallire il progetto del nemico.

Ha detto: l'unità pratica su cui si è basato il nostro imam martire, l'ayatollah Khamenei, nel suo agire, ha rivitalizzato la questione palestinese.

Sheikh Qassem ha affermato: le divergenze tra i musulmani non devono portare all'apertura di un fronte interno né all'oblio del nostro nemico principale.

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