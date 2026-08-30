Sheikh Naim Qassem: L'Imam martire ha rivitalizzato la questione palestinese facendo affidamento sull'unità pratica

Secondo l'agenzia Abna citando Al-Mayadeen, Sheikh Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah libanese, nel suo discorso per la Settimana dell'Unità ha dichiarato che la sconfitta del regime sionista in tre guerre è stata il risultato della perseveranza e della resistenza del popolo.

Ha precisato: finché rimarremo perseveranti e saldi, il nemico non sarà in grado di realizzare i suoi progetti e piani.

Il segretario generale di Hezbollah libanese ha aggiunto: qualsiasi perseveranza, indipendentemente dal suo costo, getta le basi per il recupero della nostra posizione e rafforza la nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi e far fallire il progetto del nemico.

Ha detto: l'unità pratica su cui si è basato il nostro imam martire, l'ayatollah Khamenei, nel suo agire, ha rivitalizzato la questione palestinese.

Sheikh Qassem ha affermato: le divergenze tra i musulmani non devono portare all'apertura di un fronte interno né all'oblio del nostro nemico principale.