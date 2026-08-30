La fuga del figlio di Netanyahu dall'America per motivi di sicurezza

Secondo l'agenzia Abna citando Al Jazeera, lo Shin Bet ha confermato che Yair Netanyahu, figlio di Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, è stato riportato da Miami, negli Stati Uniti, a causa di quella che è stata definita una «minaccia significativa».

L'agenzia di sicurezza interna del regime sionista non ha specificato la natura della minaccia né chi fosse dietro di essa.

Le dichiarazioni dell'agenzia sono giunte dopo un rapporto all'inizio di questa settimana secondo cui il figlio di Netanyahu era stato bersaglio di un complotto di omicidio nel dicembre 2025, quando viveva in Florida.

In una dichiarazione in merito, lo Shin Bet ha affermato che «esisteva una minaccia significativa di danneggiare Yair Netanyahu, e alla luce di ciò e dopo una valutazione, è stata presa la decisione di farlo partire immediatamente con la sua squadra di sicurezza e di riportarlo in Israele».

Il canale 12 del regime sionista ha anche riferito che, per condurre un'operazione improvvisa, lo Shin Bet ha trasferito alcuni dei suoi agenti da New York a Miami, dove si trovavano insieme a Isaac Herzog, il presidente del regime sionista.