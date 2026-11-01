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Generale sionista i risultati delle elezioni sono il certificato di morte di Israele

1 novembre 2026 - 19:47
Codice notizia: 1885315
Source: ABNA24
Generale sionista i risultati delle elezioni sono il certificato di morte di Israele

Yitzhak Brik ha considerato i risultati delle recenti elezioni nei territori occupati come indicanti il collasso globale e multiforme del regime sionista e il certificato di morte della sovranità di Tel Aviv

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia di stampa Sama Yitzhak Brik generale di divisione sionista in pensione ha messo in guardia sulle conseguenze dei risultati delle recenti elezioni e ha descritto questo risultato come il certificato ufficiale di morte di Israele

Esprimendo preoccupazione per il futuro dei territori occupati e la situazione interna di questo regime ha precisato che ciò che sta accadendo in Israele non è semplicemente una crisi politica passeggera ma riflette uno stato di collasso globale e multiforme dal quale il ritorno sembra difficile

Brik ha aggiunto che l'esame dei risultati delle elezioni lo ha portato alla conclusione più amara e cioè che nella società sionista non c'è più nessuno con cui si possa parlare delle sfide esistenti

Egli aggiunge che secondo la sua convinzione una vasta parte dell'opinione pubblica o non ha la capacità di comprendere la gravità della fase attuale o non mostra la volontà di accettarla

Brik ritiene inoltre che le crisi e le sfide che Israele deve affrontare comprese le catastrofi e le sconfitte accumulate recentemente siano accolte da molti residenti dei territori occupati con indifferenza o minimizzazione mentre queste questioni hanno effetti profondi sulla situazione attuale e sul futuro di questo regime

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