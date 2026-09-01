Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, in risposta alla dichiarazione dell'Unione Europea a sostegno della guerra economica dell'America contro l'Iran, ha scritto sul suo account su uno dei social network: Lo scrittore francese Étienne de La Boétie, nel suo saggio intitolato «Discorso sulla servitù volontaria», rivela una verità fondamentale su coloro che preparano il terreno al dispotismo e al dominio: il dominio non è solo un prodotto della forza, ma spesso si forma attraverso la sottomissione di coloro che hanno la capacità di agire in modo indipendente.

Ha aggiunto: L'Europa non può più parlare di «autonomia strategica», mentre di fatto si è ridotta al ruolo di esecutore degli ordini di Washington.

Baghai ha osservato: L'autonomia strategica non si ottiene con dichiarazioni pompose, ma si realizza dimostrando la volontà e la capacità di prendere decisioni indipendenti e responsabili, anche quando queste decisioni non sono allineate con la posizione di una potenza più grande.

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri ha sottolineato: L'Europa deve fare una scelta: essere un attore indipendente, oppure abituarsi così tanto all'eco della politica di un altro da confondere quell'eco con l'indipendenza.