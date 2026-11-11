Progetto di trasformazione dell'« accordo quadro » tra Libano e Israele in una risoluzione del Consiglio di sicurezza

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, fonti informate hanno dichiarato che esiste un progetto per trasformare l'intesa nota come « accordo quadro » tra Libano e Israele in una risoluzione nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Le fonti informate vicine ad Al-Mayadeen hanno aggiunto: alcune parti politiche influenti in Libano intendono adoperarsi per trasformare l'« accordo quadro » in una risoluzione emessa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In caso di approvazione di questo progetto e della sua trasformazione in una risoluzione internazionale, il Libano sarà tenuto a stabilire un coordinamento diretto tra l'esercito libanese e l'esercito del regime di occupazione.

Secondo le fonti citate, la Francia, nel quadro della preparazione di un ruolo eventuale delle forze francesi in Libano dopo la fine della missione dell'UNIFIL, svolge un ruolo nel promuovere questi sforzi.

Al-Mayadeen, citando queste fonti, ha sottolineato: gli sforzi per trasformare l'accordo quadro in una risoluzione internazionale incontreranno ostacoli a livello internazionale, il più importante dei quali è la possibilità che Russia e Cina utilizzino il diritto di veto. La struttura in discussione si basa sull'abrogazione delle risoluzioni 1701 e 1559 e sulla loro sostituzione con l'accordo quadro, dopo che questo accordo sarà stato trasformato in una nuova risoluzione dal Consiglio di sicurezza.

Queste fonti hanno precisato: l'obbligo per il Libano di un coordinamento diretto tra l'esercito di questo paese e l'esercito del regime di occupazione può essere terreno fertile per ampi conflitti e tensioni interne, e gli ambienti politici influenti all'interno del Libano hanno utilizzato questo progetto per promuoverlo come realtà politica alternativa all'accordo di Islamabad.

Le fonti di Al-Mayadeen hanno également dichiarato: alcuni ambienti libanesi, in collaborazione con un certo numero di partiti libanesi e le loro lobby all'estero, si adoperano per consolidare questa risoluzione come nuovo percorso politico.