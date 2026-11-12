Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, il portavoce della coalizione sotto comando saudita ha annunciato questa mattina giovedì l'intercettazione e la distruzione di un drone nella regione di Riad.

I media avevano riferito all'alba di oggi della sospensione dei voli all'aeroporto di Riad in Arabia Saudita.

Il portavoce delle forze armate yemenite aveva annunciato ieri sera che avevano preso di mira l'aeroporto Re Khalid di Riad con tre missili da crociera e che questa operazione aveva raggiunto con successo i suoi obiettivi.

Nell'ultima ondata di sospensione dei voli verso gli aeroporti dell'Arabia Saudita per timore di attacchi yemeniti, il Bangladesh ha annunciato di aver prorogato la sospensione dei propri voli verso Riad, capitale dell'Arabia Saudita, a causa di preoccupazioni per questioni di sicurezza, fino al 30 novembre.