Bennett: Netanyahu con le bugie cerca di fuggire dalla sconfitta del 7 ottobre

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia Shihab, Naftali Bennett, ex primo ministro del regime sionista, ha criticato duramente l'operato di Benjamin Netanyahu, l'attuale primo ministro di questo regime.
Bennett ha detto: «Netanyahu ha adottato il metodo della menzogna e della trasformazione delle forze di sicurezza in nemici per cercare di scagionarsi dalla responsabilità diretta per l'attacco del 7 ottobre ("Tempesta di Al-Aqsa").»
Ha aggiunto che questo approccio mira a trasferire le responsabilità e ad allontanare le accuse da Netanyahu.
Le dichiarazioni di Bennett giungono dopo che recentemente Sara Netanyahu, moglie del primo ministro del regime sionista, ha accusato Yair Golan, ex vice capo di stato maggiore dell'esercito di questo regime, di essere stato a conoscenza anticipata dell'operazione «Tempesta di Al-Aqsa» (7 ottobre).
Golan, respingendo queste accuse, ha sottolineato che intende querelare la moglie del primo ministro del regime sionista.
Il partito legato a Golan ha sottolineato che Netanyahu, invece di scusarsi per le carenze nell'adozione di misure di sicurezza, cerca di sottrarsi alla responsabilità di questo evento.
Mentre il gabinetto di Netanyahu impedisce la formazione di una commissione ufficiale a tre anni dall'operazione «Tempesta di Al-Aqsa» per indagare sulle lacune di sicurezza, sua moglie ha affermato che dovrebbe essere istituita una commissione d'inchiesta per esaminare la possibilità di tradimento tra i funzionari sionisti.
Gadi Eizenkot, il principale rivale di Netanyahu, ha anche dichiarato: «Sta fuggendo dalla più grande sconfitta nella storia del falso regime israeliano.»
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