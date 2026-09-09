Ghalibaf ha deriso l'America per il recente successo delle forze armate del nostro paese!

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, Presidente del Consiglio Consultivo Islamico, martedì sera ha pubblicato un post su uno dei social network, in cui, in un'immagine, ha scritto con ironia che il robot sottomarino intelligente (UUV) più all'avanguardia degli Stati Uniti è stato colto di sorpresa e catturato dalla marina degli IRGC.