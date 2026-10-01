Secondo l'agenzia di stampa Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico, in un suo post su uno dei social network, descrivendo la fragile situazione di Bessent, ha scritto che il governo americano in passato aveva contratto molti prestiti a tassi d'interesse vicini allo zero; ora è giunto il momento del rimborso di questi prestiti, e il governo è costretto, per saldarli, a contrarre di nuovo nuovi prestiti a tassi d'interesse molto più alti.

D'altra parte, la capacità e il potenziale degli acquirenti di obbligazioni sono in costante diminuzione. Per esempio, i grandi acquirenti di obbligazioni americane (come Cina e Giappone) mostrano meno interesse ad acquistare nuove obbligazioni o a mantenere quelle precedenti, e per questo motivo il rendimento delle obbligazioni è in aumento.

Ghalibaf ha avvertito Bessent che il ruolo dell'Iran nel mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz e nel mantenere alti i prezzi dell'energia, nonché l'influenza sull'aumento del rendimento delle obbligazioni, hanno messo il Tesoro americano di fronte a una crisi crescente e hanno aggravato tutti i suoi problemi; in altre parole, gli americani, finché non risolveranno queste questioni rispettando i diritti della nazione iraniana, non saranno in grado di superare questi problemi economici.

Il tasso d'interesse delle obbligazioni trentennali del governo americano ieri ha raggiunto il livello più alto dal 2002, e con l'attuale tendenza c'è la possibilità di un ritorno ai tassi degli anni '90 e precedenti.

Ghalibaf ha anche utilizzato nel suo post l'immagine di David Zervos, il nuovo consigliere di Bessent nominato ieri. È noto per le sue dichiarazioni strane ed eccentriche.