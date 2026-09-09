Risponderemo a qualsiasi aggressione contro le petroliere iraniane colpendo le basi americane

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il tenente generale Abdollahi, capo di stato maggiore generale delle forze armate, ha pubblicato un post su uno dei social network e ha dichiarato: «L'esercito americano aggressore ha intimato alle petroliere iraniane di sgomberare l'area per colpirle, pertanto dichiaro che qualsiasi aggressione contro le petroliere iraniane sarà risposta con il bersagliamento delle basi americane nella regione da parte delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.»