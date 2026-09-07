Netanyahu torna a sognare ad occhi aperti; affermazioni infondate sulla fine del regime iraniano

Secondo l’agenzia di stampa Abna, «Benjamin Netanyahu», Primo Ministro del regime sionista, nelle sue ultime dichiarazioni si è nuovamente abbandonato a sogni sul futuro dell’Iran e ha affermato che la fine del regime iraniano è vicina e che Tel Aviv è determinata a rovesciare il sistema della Repubblica Islamica.

Netanyahu, in una riunione di gabinetto del regime sionista in occasione del capodanno ebraico, ripetendo le sue stantie e infondate affermazioni contro l’Iran, ha sostenuto che il regime iraniano è indebolito e lotta per la propria sopravvivenza.

Queste dichiarazioni giungono mentre il Primo Ministro del regime sionista nei mesi scorsi ha più volte avanzato promesse simili sul crollo della Repubblica Islamica, ma queste affermazioni finora non sono state altro che fantasie politiche e propaganda mediatica per nascondere i fallimenti di questo regime.

Netanyahu ha anche proseguito con i suoi discorsi minacciosi affermando che in caso di attacco iraniano a Israele, Teheran subirà un colpo che non può nemmeno immaginare.

Ha anche parlato dell’esistenza di una «altra missione» e ha affermato che il regime sionista è determinato a completarla; dichiarazioni che sono più un tentativo di guerra psicologica e di creare un’immagine artefatta di forza e iniziativa di Tel Aviv che un reale risultato.

Netanyahu parla della «vicinanza della fine del regime iraniano» mentre la Repubblica Islamica dell’Iran nei decenni passati ha più volte resistito a minacce e pressioni esterne e la Repubblica Islamica continua il suo cammino.

La ripetizione delle affermazioni di Netanyahu sulla «caduta imminente» del regime iraniano ha soprattutto un consumo interno e viene avanzata con l’obiettivo di sollevare il morale della società e dell’opinione pubblica del regime sionista e di giustificare la continuazione delle azioni militari di questo regime.