Secondo l'agenzia di stampa Abna, Alexander Grushko, vice ministro degli Esteri russo, ha dichiarato a RIA Novosti che le dichiarazioni dei politici europei sulla risoluzione del conflitto ucraino e sul dialogo con Mosca non sono altro che parole vuote e una sorta di rumore mediatico.

Egli ha valutato le azioni dei politici europei contro la Russia e ha aggiunto: in pratica, la politica dell'Unione europea è allineata con l'approccio dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), e il suo obiettivo è prolungare il conflitto di Kiev per infliggere a Mosca una sconfitta strategica.

Le relazioni tra Russia e Unione europea si sono deteriorate dall'inizio della guerra in Ucraina. Mosca accusa Bruxelles di tentare di prolungare la guerra e di sabotare i negoziati di pace.