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Diplomatico russo definisce «parole vuote» le affermazioni pacifiste dei funzionari europei

7 settembre 2026 - 11:03
Codice notizia: 1862627
Source: ABNA24
Diplomatico russo definisce «parole vuote» le affermazioni pacifiste dei funzionari europei

Il vice ministro degli Esteri russo ha definito «parole vuote» gli appelli dell'Unione europea alla pace.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Alexander Grushko, vice ministro degli Esteri russo, ha dichiarato a RIA Novosti che le dichiarazioni dei politici europei sulla risoluzione del conflitto ucraino e sul dialogo con Mosca non sono altro che parole vuote e una sorta di rumore mediatico.

Egli ha valutato le azioni dei politici europei contro la Russia e ha aggiunto: in pratica, la politica dell'Unione europea è allineata con l'approccio dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), e il suo obiettivo è prolungare il conflitto di Kiev per infliggere a Mosca una sconfitta strategica.

Le relazioni tra Russia e Unione europea si sono deteriorate dall'inizio della guerra in Ucraina. Mosca accusa Bruxelles di tentare di prolungare la guerra e di sabotare i negoziati di pace.

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