IRGC: Cattura di un drone subacqueo intelligente nemico nello Stretto di Hormuz

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, la marina dell'IRGC ha annunciato in un comunicato:

Nel nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso

Amato popolo iraniano;

Per la grazia speciale di Dio Onnipotente, i combattenti della marina dell'IRGC all'alba di oggi, in un'operazione complessa di intelligence e azione, hanno intrappolato all'ingresso dello Stretto di Hormuz uno dei sottomarini intelligenti e senza equipaggio più moderni dell'esercito terrorista americano.

Questo drone subacqueo intelligente possiede la tecnologia più all'avanguardia nel campo dei veicoli subacquei al mondo ed è stato consegnato alla flotta dell'esercito terrorista americano nel 2025.

Va notato che questo sottomarino è ora stato catturato come preda e le sue immagini saranno pubblicate nelle prossime ore.