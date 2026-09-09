  1. Home page
  2. servizio
  3. Iran

IRGC: Cattura di un drone subacqueo intelligente nemico nello Stretto di Hormuz

9 settembre 2026 - 09:55
Codice notizia: 1863408
Source: ABNA24
IRGC: Cattura di un drone subacqueo intelligente nemico nello Stretto di Hormuz

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato in un comunicato che un drone subacqueo intelligente del nemico americano è stato catturato e distrutto nello Stretto di Hormuz.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, la marina dell'IRGC ha annunciato in un comunicato:

Nel nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso

Amato popolo iraniano;

Per la grazia speciale di Dio Onnipotente, i combattenti della marina dell'IRGC all'alba di oggi, in un'operazione complessa di intelligence e azione, hanno intrappolato all'ingresso dello Stretto di Hormuz uno dei sottomarini intelligenti e senza equipaggio più moderni dell'esercito terrorista americano.

Questo drone subacqueo intelligente possiede la tecnologia più all'avanguardia nel campo dei veicoli subacquei al mondo ed è stato consegnato alla flotta dell'esercito terrorista americano nel 2025.

Va notato che questo sottomarino è ora stato catturato come preda e le sue immagini saranno pubblicate nelle prossime ore.

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha