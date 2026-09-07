Media sudcoreani: Seul intrappolata tra l'avvertimento iraniano e le pressioni statunitensi

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando il JoongAng Ilbo, la Corea del Sud si trova in una posizione estremamente difficile, poiché l'Iran ha dichiarato che in caso di invio di truppe da parte di Seul, questa azione sarà considerata come uno schieramento a favore degli Stati Uniti, mentre Washington non ha ancora chiarito se tale partecipazione sarà sufficiente per soddisfare Donald Trump, il presidente americano, che in precedenza aveva già mostrato insoddisfazione per il comportamento della Corea.

Secondo questo media, un alto funzionario iraniano ha avvertito venerdì che qualsiasi ingerenza della Corea del Sud nella crisi dello Stretto di Hormuz sarà considerata come partecipazione alla guerra.

Il JoongAng Ilbo riferisce che il problema è che gli Stati Uniti non mostrano segnali chiari di accoglienza verso i piani militari sudcoreani, in particolare per quanto riguarda se l'invio di squadre di ricerca e soccorso sarà sufficiente.

In risposta alle domande sull'esame da parte del governo sudcoreano dell'invio di attrezzature e forze non combattenti, tra cui una nave di supporto logistico, un aereo da pattugliamento marittimo P-8A e personale per la neutralizzazione di esplosivi, un funzionario del Dipartimento della Difesa statunitense ha rinviato a Seul qualsiasi risposta riguardo a un eventuale dispiegamento.