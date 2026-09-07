Avvertimento di Goldman Sachs su un balzo del prezzo del petrolio a causa delle tensioni regionali

Secondo l’agenzia di stampa Abna citando Reuters, la banca americana Goldman Sachs ha avvertito che, considerato l’aumento degli attacchi contro le navi in Medio Oriente, il prezzo del petrolio potrebbe balzare a 120 dollari al barile.

Secondo questo rapporto, la banca ha sottolineato che gli sviluppi degli ultimi giorni indicano che i rischi di un’espansione delle tensioni nella catena del trasporto marittimo sono diventati un fattore principale da prendere in considerazione.

Gli shock dell’offerta nel mercato del gas naturale e dei prodotti petroliferi raffinati come il gasolio saranno più gravi del loro impatto sul mercato del petrolio greggio, e per questo motivo questi mercati sono considerati strumenti più adatti per la copertura dei rischi geopolitici.

In precedenza, Bloomberg aveva riferito che a causa delle tensioni nella regione del Medio Oriente e in particolare nello Stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio aveva raggiunto i 97 dollari.